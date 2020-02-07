تعرف على وصية الكاتب الكبير لينين الرملي قبل وفاته

رحل عن عالمنا الكاتب المسرحي الكبير ليلنين الرملي، صباح اليوم ،عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بوعكة صحية منذ أسبوع، نُقل على إثرها لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

وأوصى لينين قبل وفاته بألا تكون له جنازة أو عزاء، وسيحترم أهل بيته رغبته في ذلك، وستُقتصر جنازته على أسرته فقط، ولكن سيقيمون عزاءً لاستقبال عزاء كل محبيه.

ولد لنين الرملي في 18 أغسطس عام 1945 في محافظة القاهرة، ويعد من أهم الكتاب لخشبة المسرح في فترة الثمانينات والتسعينات مع الفنان محمد صبحي، ومن ثم انفصلا.

وتعد مسرحية “اضحك لما تموت” التي عرضت عام 2018 هي آخر أعماله الفنية، وشارك فيها الفنان نبيل الحلفاوي، محمود الجندي، سلوى عثمان، إيمان إمام، زكريا معروف، مريم سعيد صالح.

وكتب الرملي العديد من المسرحيات أبرزها: تخاريف، ووجهة نظر، والهجمي، وسكة السلامة، واعقل يا دكتور، وسك على بناتك.

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ومن أعماله السينمائية: العميل 13، وفرصة العمر، والإرهابي، وبخيت وعديلة في جزئين، والبداية، فيما كتب للدراما هند والدكتور نعمان، وحكاية ميزو، ومبروك جالك ولد.

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