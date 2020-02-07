زينة تكشف 7 قواعد للسعادة في حياتها اليومية

كشفت الفنانة زينة قواعد السعادة التي تسير عليها في حياتها اليومية، مبينةً أن الحياة ببساطة وعدم القلق من أي شئ؛ هما أبرز علامات السعادة.

ونشرت زينة هذه القواعد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهي:

1- لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك.

2- لا تقلق أبدًا مهما بلغت الهموم.

2- عش في بساطة مهما علا شأنك.

4- توقع خيرًا مهما كثر البلاء.

5- اعطِ كثيرًا ولو حُرمت.

6- ابتسم ولو القلب يقطر دمًا.

7- لا تقطع دعاءك لأخيك.

Advertisements

كما نشرت زينة مجموعة من الصور الجديدة من جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها مؤخرًا.

وكانت زينة قد طالبت الفنان أحمد عز بدفع المصاريف المدرسية لطفليه “زين وعز الدين”، وذلك في دعوى قضائية قدمها للمحكمة محاميها معتز الدكر.

وبحسب الدعوى القضائية المقدمة لمحكمة الأسرة، فإن زينة تطلب من أحمد تسديد مبلغ 8 آلاف جنيه، وذلك عن عامي 2018/ 2019، والذي امتنع خلالهما عز عن دفعه، مخالفًا إلزام المحاكمة بذلك.

وأرفق المحامي مع الدعوة مستندات تشير إلى أملاك الفنان أحمد عز، بعد عمل عدة تحريات عن الثروة التي يمتلكها الفنان، حيث أثبت أنه يتقاضى 50 مليونا في السنة، من ضمنها عقده مع شكرة اتصالات شهيرة، بـ22 مليون جنيه مقابل إعلان.

وقضت محكمة أسرة مدينة نصر، فى وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف مدارس طفليه من الفنانة زينة.

قد يهمك أيضا:

ياسمين تحتفل بعيد ميلاد زينة بـ "طيارة شوية عليك

أحدث ظهور لـلفنانة زينة بعد حلقة عمرو أديب