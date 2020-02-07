هايدي موسى ضيفة “صاحبة السعادة” الإثنين المقبل

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الفنانة هايدي موسى، في حلقة الإثنين المقبل ببرنامجها “صاحبة السعادة”، عبر قناة DMC، في تمام الساعة الـ11 مساءً.

ومن المقرر أن تتطرق الحلقة إلى البداية الفنية للفنانة هايدي موسى، ومن شجعها على دخول عالم الفن، وعن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها.

يشار إلى أن هايدي موسى طرحت مؤخرًا فيديو كليب “أنا اتعودت” عبر قناتها على YouTube، وهو من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر، وإخراج هيفا فقيه.

وكانت الفنانة هايدي موسي قد خضعت لجلسة تصوير بزي المنتخب المصري، وذلك تعبيرا منها عن دعمها القوي للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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الجلسة جاءت بين أحضان الطبيعة بفكرة وإبداع المصور إسلام علاء، وصرحت هايدي موسي لـ”القاهرة 24″ قائلة:”واثقة في منتخبنا القومي، وإن شاء الله صلاح يتوج بالبطولة ويرفع لنا الكأس”، كاشفة بذلك عن ثقتها القوية في منتخبنا الوطني وحبها لنجم الكرة العالمية محمد صلاح.

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