هنا الزاهد تنشر صورة لها على دراجة بخارية

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها على دراجة بخارية وبيدها كلب، وحظيت تلك الصورة بعشرات التعليقات من جمهورها ومتابعيها.

الصورة التي شاركتها الفنانة الشابة، عبر حسابها على “انستجرام”، حظيت بالعديد من الإشادات من جمهور هنا الزاهد، فيما علق أحد المتابعين على الصورة قائلًا: “شو قلة الأدب دي”، مستنكرًا أن تجعل كلبها في مقدمة صورتها.

ودائما ما يدخل زوجها الفنان أحمد فهمي في صدام مع الجمهور بسبب التعلقيات المستفزة، ويرد عليها ويسب أحيانًا أصحاب التعليقات.

وفي وقت سابق، أبهرت الفنانة الشابة هنا الزاهد جمهورها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي بـ”انستجرام”.

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وظهرت الزاهد في الصور بإطلالة رقيقة للغاية، حيث ارتدت بلوفر باللون الأبيض وبنطال جينز باللون الأسود، واعتمدت إسدال شعرها الأشقر على كتفيها، ومن خلفها ديكور هادئ مليء بالورد.

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