شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يغنى "بنت الجيران" بصوت شاكوش.. والأخير: عالمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد حلمي، على توثيق لقائه مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، وكتب: " ايه رايكم في صوتي؟ بس عايزكم تعذروني ان انا عندي برد ".

وظهر حلمي في مقطع الفيديو وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش الذي يغني، ويوجه حلمي سؤاله لشاكوش قائلاً "ايه رأيك في صوتي" ليرد الاخير "طبعا عالمي"، وينتهي الفيديو بسلامها.

ونشر شاكوش منذ قليل صورة تجمعه مع حلمي عبر حسابه بانستجرام، موثقاً لقائهما، وكتب قائلاً "الانسان و الفنان المحترم الي بحبو من كل قلبي تشرفت بي قعديتي معاك ❤️"

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وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ انستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

تفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لاكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط، ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها "أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.