شكرا لقرائتكم خبر عن دارى على شمعتك تقيد.. كيانو ريفز على علاقة بـ ألكسندرا جرانت منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الممثل العالمي كيانو ريفز في تنفيذ المثل المصري الشهير "دارى على شمعتك تقيد" بكل حذافيره، في علاقته مع صديقته ألكسندرا جرانت، التى ظهرت معه على السجادة الحمراء في مهرجان LACMA للفنون في نوفمبر الماضي.

وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام العالمية أن النجمين على علاقة حديثة لم تبلغ عدة أشهر، وهو ما نفت جرانت في تصريحات جديدة لها أثناء حضورها مسابقة Go Red for Women Red Dress Association التي تنظمها جمعية American Heart Association يوم الأربعاء الماضي.



كيانو ريفز وصديقته

وأكدت جرانت في تصريحاتها أنها على علاقة بريفز منذ عامين ونصف العام، وهو ما كانا يريدان إخفاءه عن العالم وبالتحديد وسائل الإعلام، حتى قررا الظهور سوياً لأول مرة في نوفمبر الماضي ليعلنا ارتباطهما بشكل رسمي.

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وقالت جرانت إنهما كان يرغبان في عدم تسليط الأضواء على علاقتهما، كون ريفز رجلا لا يريد الظهور إعلامياً كثيراً أو أن يكون محط وسائل الإعلام بشكل مستمر، وفى تصريحات لصديقة جرانت أكدت أنهما رأتهما سوياً منذ سنوات في حفل عشاء بأحد المطاعم فى لوس أنجلوس.



كيانو مع صديقته

التصريحات التى قالتها جرانت كانت صدمة كبيرة لوسائل الإعلام التي تناقلت قصة الحب على أنها حديثة منذ عدة أشهر، وسرعان ما أبرزت ريفز كونه الممثل الأكثر حزناً في هوليوود، بعد أن توفيت زوجته عام 2001 أثناء حادثة سير في لوس أنجلوس، ومن بعدها شقيقته ليدخل حاله من الحزن.

وجمع الثنائي ريفز وجرانت علاقة صداقة قوية قبل أن يعلنا ارتباطهما رسمياً، فشاركا في التعليق الصوتي لكتاب Ode to Happiness الذي صدر عام 2011، وكتاب Shadows الذي صدر عام 2016، الذى شاركت فيه جرانت بتصميم الرسوم التوضيحية وريفز بكتابة النص.