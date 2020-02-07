شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح جرينى يعود للأغانى الرومانسية فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب المغربي عبد الفتاح جريني من تصوير أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية رومانسية من المقرر طرحها منتصف هذا الشهر وتحديدا في عيد الحب، ويعود جريني إلى تلك الأغاني التي يعشقها جمهوره مثل " جنبك علي طول، ولا إيه ولا ليه" ، بعد تقديمه عدد من الأغاني hit المتنوعة وبعده عن الرومانسي ، الاغنية باسم " ياحبيبي " وهي كلمات تامر حسين والحان وليد سعد وتوزيع شريف مكاوي.

عبد الفتاح جريني بدأ فكرة طرح أغانيه بشكل منفرد "اغنية كل شهر" وذلك قبل طرح الألبوم ، حيث طرح الشهر الماضي كليب اغنيه " لفة" والتي حققت نجاح كبير بين جمهور الشباب، وتعتبر اول اغنية يتم تصويرها بطريقه "طولية" تتناسب مع طريقة عرض الفيديوهات علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Instagram, TikTok.

وطرح المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى أغنية بعنوان "لفة" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالكريسماس.

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كما يتعاون الجرينى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى فى أغنية جديدة، الذى أكد أنه سعيد بالتعاون مع عبد الفتاح الجرينى فى الأغنية "سينجل"، موضحا أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الجرينى الغنائية التى قدمها من قبل، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها عبر الإذاعات، والسوشيال ميديا.

يذكر أن عبد الفتاح الجرينى طرح مؤخرا كليب "إحنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والتى تم طرحها فى الصيف الماضى وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر.

وكان من المفترض مشاركة الجرينى فى فيلم يحمل غسم "كلمة حب" يشارك فى بطولته بجانبه الفنانة ياسمين رئيس، التى تقوم بدور البطولة النسائية أمامه، والفنانة رجاء الجداوى وأحمد حلاوة والراقصة دينا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى واخراج شريف صبرى ولكنه توقف بسبب ارتباطاته بأعمال فنية اخرى وألبوم مقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.