فيديو| "خدعة".. أحمد حلمي يغني "بنت الجيران" لحسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يجمع الفنان أحمد حلمي والمطرب الشعبي حسن شاكوش.

وقال حلمي في الفيديو :"يا جماعة أنا عايز اسمعكوا صوتي لإن أنا قررت أغني"، وبالفعل غنى حلمي أغنية "بنت الجيران" للمطرب حسن شاكوش، وكانت المفاجأة أن المطرب شاكوش هو الذي يغني، حين ظهر معه في الفيديو.

وقال شاكوش بعد انتهاء الأغنية :"دا نجم العالم، نجم مصر أستاذ أحمد حلمي". وسأل حلمي، شاكوش: "ايه رأيك في صوتي؟"، ليرد: "عالمي".

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ونشر شاكوش عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بحلمي من لقائهما، وعلق: "الإنسان والفنان المحترم اللي بحبه من كل قلبي تشرفت بي قعدتي معاك".

ورد حلمي قائلا: "حبيبي يا شاكوش يا جامد.. أنا اللي اتبسطت جدا من القعدة معاك.. إنت نورتني بالزيارة".

وكانت آخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبدالرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي‎.‎