"سيبكيك المسرح المصري".. شريهان تنعى لينين الرملي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شريهان، الكاتب لينين الرملي، الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "سيبكيك المسرح المصري والعربي بجميع عناصره، وأنا أولهم يا لينين، البقاء لله".

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية".