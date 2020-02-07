فيديو| "يضحك بسببه".. محمد صلاح يتابع هذا المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص لاعب منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، المسلسل الذي يتابعه حاليًا.

ونشر صلاح، عبر خاصية "ستوري انستجرام"، مقطعي فيديو ظهر خلالهما مشاهد من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، إذ أطلق صلاح عددا من الضحكات خلال مشاهدته للمشهد، الذي جمع الفنان أحمد سلطان، بإحدى الفتيات الأجنبيات، عندما قال لها الفنان: "عايز كودلير ميه أبل السفنجة، طيب فين القنصلية المصرية طيب".

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، عرض في رمضان 2019، بطولة علي ربيع، صلاح عبد الله، صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ولاء الشريف، خالد عليش، ندي عادل، محمد محمود وغيرهم، وهو من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.