محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة سيرين عبدالنور، الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلادها الـ36، الموافق اليوم 7 فبراير الجاري.
وكتبت سيرين تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة وإنتي بخير وصحة ونجاح، عقبال المية".
وتحتفل الفنانة نادين نجيم بعيد ميلادها الـ36، اليوم، إذ إنها من مواليد 7 فبراير عام 1984.
وشاركت الفنانة نادين نجيم، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل" خمسة ونص" وشاركها البطولة كل من قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تهنئ نادين نجيم بعيد ميلادها "عقبال الـ100" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.