سيرين عبدالنور تهنئ نادين نجيم بعيد ميلادها "عقبال الـ100"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة سيرين عبدالنور، الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلادها الـ36، الموافق اليوم 7 فبراير الجاري.

وكتبت سيرين تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة وإنتي بخير وصحة ونجاح، عقبال المية".

وتحتفل الفنانة نادين نجيم بعيد ميلادها الـ36، اليوم، إذ إنها من مواليد 7 فبراير عام 1984.

وشاركت الفنانة نادين نجيم، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل" خمسة ونص" وشاركها البطولة كل من قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".