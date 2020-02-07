صور| محمد رمضان ونجله على "جناح" طائرة: "مسافرين مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر رمضان في الصور رفقة نجله "علي"، جالسين على متن الطائرة من الخارج، وعلق: "مسافرين لمصر". وطرح رمضان الأربعاء الماضي، كليب أغنيته الجديدة "ستينج"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي دعاية لإحدى منتجات الطاقة. وينشغل رمضان حاليا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور اللبنانية وروجينا.

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