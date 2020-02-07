بفستان أحمر.. ميس حمدان: "مش هاتنيل أتجوز غير عن حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدثت الفنانة ميس حمدان عن رأيها الشخصي في فكرة الزواج دون حب، مشيرة إلى أنها لم تقتنع بهذة الفكرة، وما زالت تبحث عن الحب أولا.
ونشرت حمدان مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأحمر، وعلى رأسها تاج من الورود.
وعلقت ميس:" الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليا في الوجود بكل أشكاله.. ولو حتكلم عن الحب بين الراجل والست فبالنسبة ليا الحب ده بالذات بينعش فؤادي وبيخليني إنسانة محبة للحياة وعايزه أكون أحسن وحاجات تانية كتير، والحمد لله عشته أكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة والمرة، ووجعه المؤلم".
وتابع: "ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضة اتجوز من غير حب، رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليا إن خلاص مفيش حاجة اسمها حب، لكن أنا مصممة إني مش حأتنيل أتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم، بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين، وأنا ماشية عل العكاز مثلا هههه معرفش".
يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف".
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