وفاة مطرب "الموسيقى العربية" شريف الفايد عن 37 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المطرب شريف الفايد، مطرب الموسيقى العربية في الأوبرا، والذي رحل صباح اليوم الجمعة.
الفايد مر بأزمة صحية مفاجئة، ورحل عن عمر يناهز 37 عامًا.
يُذكر أن شريف الفايد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان يدرس بمعهد الموسيقى العربية ثم التحق بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي منذ تأسيسها عام 2004 كمطرب، وقدم مع الفرقة العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها .
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