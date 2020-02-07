بسمة تتحدث عن انفصالها وطبيب أصالة يرد على شائعة الارتباط.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي، عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن في البرامج التليفزيونية، بينها تفاصيل قضية الحجر التي رفعتها قبل سنوات الفنانة غادة نافع على والدتها النجمة الراحلة ماجدة الصباحي، وتوضيح حقيقة ارتباط المطربة أصالة بطبيبها، والفنان محمد إمام يتحدث عن أقرب الفنانين إلى قلبه، وغيرها من التصريحات التي نستعرضها في السطور التالية..

أصالة

في برنامج "أحلى النجوم"، حرصت المذيعة بوسي شلبي، على توضيح حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها فادي نصر، طبيب التجميل، وذلك بعد انتشار شائعة تفيد ارتباطهما بعد تداول صور تجمعهما، وقال فادي "مش عارف سبب انتشار الشائعة، بس ممكن يكون بسبب انفصال أصالة، والناس بتتصيد في الماء العكر لكن هي إشاعة بالتأكيد، تواصلت معها وضحكنا وقلت لها طالما صار هيك لازم نتجوز ونخلص".

غادة نافع

استضافت المذيعة منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم" المعروض على قناة CBC، الفنانة غادة نافع بعد أيام من رحيل والدتها الفنانة ماجدة الصباحي.

وقالت غادة "ماما دايما معتزة بنفسها وهي القائدة، واحد جه أجر منها مكان، وقالها يا ست الكل ساعديني واقفي جنبي، أجرت له المكان لسنتين ودخل ورق وهي بتمضي مضت عليه من غير ما تقراه عشان يبان أنه هيأجر المكان لمدة 15 سنة، وان عليها 15 مليون جنيه، وان من حقه يأجر من الباطن لأي حد وليس لها الحق في الاعتراض ويمشي 2027".

وتابعت "فوجئنا بالكلام ده وان فيه ضبط واحضار لماجدة عشان عليها المبلغ ده، ذُهلنا لأنها كانت حسنة النية وبتقول انا وقفت جنبه يعمل كده ليه".

وعن تفاصيل قضية الحجر، أوضحت "كنت عايزة احمي أمي، المحامي قال مينفعش لازم نرفع قضية عشان نحميها، وقالي تعرفي منين ماضية ايه لمين قلتله معرفش ومش هعمل كده، قالي لأ هتعملي ده، وانا مش هخش النيابة واطلع من غير ماجدة لأنها كان ممكن تتحبس، راح قالها على القضية وهي وافقت، وقالتلي ده حقي تعبت وشقيت فيه ومش هيجي حد نصاب يضحك عليا وياخده من بنتي ومني"، مؤكدة أن القضية أذتها نفسيًا لأن الناس تصدق السيء فقط.

محسن محيي الدين

استضاف الإعلامي محمود سعد، في حلقة جديدة من برنامجه "باب الخلق" المعروض على قناة النهار، الفنان محسن محيي الدين، والذي تحدث عن سبب اعتزاله التمثيل لسنوات.

وقال "الآيات اللي كانت ورا بعضها لما بتقوم حرب الخليج واللي معاه فلوس ميبقاش معاه، والموزعين اللي بيحاولوا يحاربوني يقعوا، وفي نفس الوقت الله يرحمها هالة فؤاد شابة جميلة يجيلها مرض. قعدت قلت آه انا فهمت ان لو اجتمع أهل السماوات والأرض على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله لك، قعدت انا ونسرين نقرا ونفهم، كان فيه حاجات بتحصل لازم نقف عندها".

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محمد إمام

في لقائه مع برنامج "إم بي سي تريندينج"، على MBC4، قال الفنان محمد إمام: "فيه جيلين، الأول يضم الأساتذة: أحمد السقا وحلمي وعز وكريم عبدالعزيز، والناس دي بتنزل بأفلامها تجيب 100 مليون، لأن عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، واحنا جيل طالع بنحاول نعمل قاعدة جماهيرية".

وتابع "مش بفكر بموضوع المنافسة دلوقتي، وتامر حسني ومحمد رمضان نجوم كبار في السينما المصرية، الموضوع مختلف والجمهور هو اللي بيحكم"، مضيفًا "بحب كريم عبدالعزيز جدا والسقا حببني في الأكشن وأحمد حلمي بيوقعني من الضحك، أحمد عز من أجمل الناس اللي قابلتها ومجتهد وأكبر نجم في مصر دلوقتي".

بسمة

استضافت الإعلامية لميس الحديدي في حلقة جديدة من برنامج "القاهرة الآن" على قناة الحدث، الفنانة بسمة، والتي تحدثت عن طلاقها لأول مرة من الدكتور عمرو حمزاوي.

وقالت "الانفصال كان لأسباب شخصية ملهاش علاقة بالسياسة، أنا وعمرو بينا نادية وبنربيها بمنتهى الاحترام وبينا علاقة ود وصداقة".

وأكدت بسمة "علاقتنا علاقة جيدة، وعلاقة نادية باخواتها كويسة جدا، وعلاقتي باخوات نادية كويسة جدا وكذلك بمامتهم، وبنتناقش انا وعمرو في كل شيء له علاقة بعمرو، وده الشيء المحترم والطبيعي لأن دي مصلحة الأطفال".

باسم سمرة

في برنامج عين المعروض على قناة الحياة، قال الفنان باسم سمرة متحدثًا عن فيلمه الجديد "دماغ شيطان": "الفيلم تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل اتحمست لأنهم شباب موهوبين، معايا مجموعة كبيرة من النجوم رانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز، وفيه قصة حب بيني وبين رانيا ادخلوا اتفرجوا عليها".

طارق الشناوي

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا مؤخرًا.

وقال الشناوي، خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، المعروض على فضائية "ON E"، إن نادية لطفي كانت أخر رئيس لجمعية الحمير، وتقوم هذه الجمعية على فكرة العطاء ومساعدة المرضى والفقراء، مضيفًا أن الراحلة حالة إبداعية إنسانية لن تتكرر، ومن المستحيل أن يوجد فنانة مثلها في الوقت الحالي.