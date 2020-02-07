أشرف زكي عن لينين الرملي: مبدع وعظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، الكاتب لينين الرملي، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر زكي صورة للراحل لينين الرملي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحيل مبدع عظيم إنه لينين الرملي".

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية".