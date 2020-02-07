محمد حاتم يودع "في كل أسبوع يوم جمعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان محمد حاتم من تصوير مشاهده في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، والذي يُعرض على منصة شاهد.

ويظهر حاتم كضيف شرف في المسلسل بدور وكيل النيابة علاء، الذي سيشارك في محاولة اكتشاف ألغاز جرائم القتل مع رئيس النيابة كريم الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار إياد إبراهيم، وبطولة منه شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون.

كما يعرض لمحمد حاتم الآن مسلسل "بخط الإيد" يومياً على dmc ، بطولة أحمد رزق، وينتظر عرض مسرحية "ماما" على مسرح الجامعة الأمريكية.