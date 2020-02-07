تراند اليوم : الفنانة السورية ناهد الحلبي : عيشة الكلاب في دمشق أحلى مننا

في تصريح غير متوقع انتقدت الفنانة السورية ناهد الحلبي الوضع المعيشي في العاصمة السورية دمشق، والتي تخضع تحت سيطرة النظام السوري.

وكانت إذاعة نينار إف إم، قد استضافت الأسبوع الماضي ، الفنانة السورية ناهد الحلبي، في حلقة خاصة، والتي تحدثت خلالها في العديد من القضايا، التي تتعلق بالدارما السورية والسينما.

وفاجأت الحلبي في استضافتها الجميع بانتقادها للوضع المعيشي في سورية، في الوقت الذي حاول فيه المذيع تغيير الموضوع، للحديث في شأن آخر، لكنها كانت تصر على نفس الكلام في الانتقاد المعيشي.

وعند سؤالها : هل تشترين الغاز باستخدام البطاقة الذكية، أجابت قائلة :" الله يبعتلا حمى هالبطاقة الذكية، بحياتي ما شفت أغبى منها، ما بدي سم بدني بهيك مواضيع".

وأضافت الحلبي في حديثها عن الوضع المعبشي المأساوي أن معاناتنا غير طبيبعة، لا أحد من المسؤولين يشعر بنا ولو أنه من حقنا أن نعيش كبشر، غلاء الأسعار قتلنا، نحن لسنا جالسين على ثروات، عملنا تضرر بفعل الأزمة.

وتابعت قائلة : لم أعدْ أرَ بعيني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، أنا أسكن في الطابق العاشر على اتستراد المزة، واضطر في كثير من الأحيان صعود السلالم على الأقدام.

واستنكرت الوضع قائلة: هي مو حياة، كلمة حياة كتيرة علينا، نحن للأسف عايشين بوضع الكلاب عايشة أحسن من مننا.

وقالت أيضا في ردها على كلام المذيع الله يخلص سوريا من الوضع الذي تعانيه،: " رح نخلص نحنا قبل ما يخلصوا، أنا ماعندي مشكلة المهم أحفادي وأولادي يعيشو بشكل منيح، وما يشوفو اللي عشناه".

يذكر ان الفنانة السورية ناهد الحلبي ولدت في دمشق عام 1947، حيث بدأت حياتها الفنية في السبعينات من القرن الماضي، وهي والدة الفنان طارق مرعشلي، وجدة الفنانة هيا مرعشلي.

وشاركت الحلبي في العديد الأفلام السينمائية منها " امرأة تسكن وحدها" و " قطط شارع الحمراء"، وغيرها من الأعمال الفنية.