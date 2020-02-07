شاهد.. مصطفي شعبان ينعي لينين الرملي

نعى الفنان مصطفي شعبان ،الكاتب لينين الرملي وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتب "شعبان" علي صورة الراحل لينين الرملي قائلا:"رحل عنًا الرائع و اتشرفت بالعمل مع الاستاذ ⁧‫لينين الرملي‬⁩ "النعامه و الطاووس" مسرحيه بالعربى الفصيح " Advertisements مسرحيه تحب تشوف مأساه بالطبع لا" ‏اللهم ارحمه و تقبله و أكرمه اللهم امين. مسرحيه تحب تشوف مأساه بالطبع لا" ‏اللهم ارحمه و تقبله و أكرمه اللهم امين. ويشار ان توفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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