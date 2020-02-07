27 فبراير.. المطرب عبدالله جاد يحتفل بخطبته

يحتفل المطرب الشاب عبد الله جاد بخطوبته يوم 27 فبراير الجاري في أحدالفنادق بالمعادي.
ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبيرةمن نجوم الفن والمجتمع.
ويشار إلى أن آخر أعمال المطرب الشاب عبدالله جاد أغنية "اسمع مني" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.
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