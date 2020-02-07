27 فبراير.. المطرب عبدالله جاد يحتفل بخطبته

يحتفل المطرب الشاب عبد الله جاد بخطوبته يوم 27 فبراير الجاري في أحد الفنادق بالمعادي. الفنادق بالمعادي. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبيرة من نجوم الفن والمجتمع. من نجوم الفن والمجتمع. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال المطرب الشاب عبدالله جاد أغنية "اسمع مني" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

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