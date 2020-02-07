انتهى المطرب عبد الفتاح جريني من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "يا حبيبي" والمقرر طرحها في عيد الحب القادم. الحب القادم. أغنية "ياحبيبي" من كلمات الشاعر تامر حسين والحان وليد سعد وتوزيع موسيقي شريف مكاوي ومن إنتاج شركة روتانا. سعد وتوزيع موسيقي شريف مكاوي ومن إنتاج شركة روتانا. Advertisements ويشار الي ان اخر اعمال عبد الفتاح جريني أغنية "لفة" والتي حققت نجاحا كبيرا بموقع "اليوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تفاصيل أغنية عبد الفتاح جريني "يا حبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.