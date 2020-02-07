شاهد.. إيهاب فهمي برفقة زوجته

نشر النجم إيهاب فهمي صورة له جديدة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر "فهمي" في الصورة مع زوجته ،حيث حازت الصورة علي إعجاب الكثير من المتابعين. زوجته ،حيث حازت الصورة علي إعجاب الكثير من المتابعين. ويشار إلى أن آخر أعمال إيهاب فهمي مسلسل "قيد عائلي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا. إيهاب فهمي مسلسل "قيد عائلي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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