تعرف علي تفاصيل أغنية كان عادي لساندي

تستعد النجمة الشابة ساندي، لطرح أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "كان عادي"، وذلك غدا السبت علي موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "كان عادي" كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح. موسيقي هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح. ويشار الي ان اخر اعمال ساندي أغنية بعنوان "طبع الشتا" والتي حققت 500 الف مشاهدة بموقع العالمي "اليوتيوب".

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