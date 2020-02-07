تعرف علي تفاصيل أغنية كان عادي لساندي

تستعد النجمة الشابة ساندي، لطرح أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "كان عادي"، وذلك غدا السبت علي موقعالفيديوهات العالمي "اليوتيوب".
أغنية "كان عادي" كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيعموسيقي هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح.
ويشار الي ان اخر اعمال ساندي أغنية بعنوان "طبع الشتا" والتي حققت 500 الف مشاهدة بموقع العالمي "اليوتيوب".
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