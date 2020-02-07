فيديو.. عاصي الحلاني يطرح بويا محمد

طرح المطرب الكبير عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان "بويا محمد" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "بويا محمد" من كلمات فلكلور عراقي وتوزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور. وتقول الأغنية:

موال عمري ما قلت للناس محتاج هسه اتنازلت محتاج اشوف لك كل الظروف معاندة وياك ظروفي معاندة أكثر من ظروفك من اشتاق .... أحط إيدي على قلبي أطمن عليك انت بمكانك واذا عني ابعدت معناتا ما اعيش لأن قلبي يدق بس على شانك محمد بويا محمد .... غدري ليش بتتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد موهاد الله عيوني محمد بويا محمد يا محمد شن هو ذنبي بين عداي بترميني طفي النار اللي بقلبي بتحرقني وبتكويني ... عيوني محمد .... بويا محمد يللي أغلى من روحي ليش تزيداني تعذيـــب حبك دِوا لجروحــــــي وجروحي برضاك تطيب. الظروف معاندة وياك ظروفي معاندة أكثر من ظروفك من اشتاق .... أحط إيدي على قلبي أطمن عليك انت بمكانك واذا عني ابعدت معناتا ما اعيش لأن قلبي يدق بس على شانك محمد بويا محمد .... غدري ليش بتتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد موهاد الله عيوني محمد بويا محمد يا محمد شن هو ذنبي بين عداي بترميني طفي النار اللي بقلبي بتحرقني وبتكويني ... عيوني محمد .... بويا محمد يللي أغلى من روحي ليش تزيداني تعذيـــب حبك دِوا لجروحــــــي وجروحي برضاك تطيب. شاهد الفيديو:



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