الليلة.. ياسمين علي تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستعد المطربة الشابة ياسمين على، لإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة، وذلك بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي.
ومن المقرر أن تقدم "ياسمين" خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التىاشتهرت بها أبرزها : "يا بتاع الورد، فرصة تتغير، نقابل ناس، حب زمان، تفائلوا بالخير، وعدد من أغاني لأم كلثوم ونجوم الزمن الجميل وغيرها.
يذكر أن آخر عمل فنى قدمته المطربة الشابة ياسمين علي أغنية "فرصة تتغير" كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو، هندسة صوت بيشوي مجدي، والتى حصلت على مشاهدات كبيرة على موقع "يوتيوب"، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة.
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