وزير الثقافة تنعى الكاتب الكبير لينين الرملي

تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

قالت "عبدالدايم" إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام

تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية، وأضافت أن أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجه فاطمة المعدول الصبر والسلوان، يذكر أن لينين الرملى من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، تخرج فى معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملًا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر ، كتب مجموعة من أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن كما كتب أعمال سينمائية ومسلسلات تليفزيونية مميزة.