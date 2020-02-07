صور.. راندا البحيري في أحدث فوتوسيشن

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يشار إلى أن الفنانة راندا البحيري، شاركت في فيلم "أسوار عالية"، حيث جسدت دور فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة رانيايوسف وأحمد العوضى وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوى وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.
انتهت راندا البحيرى من تصوير عدة مشاهد من فيلم "باركود 615" التى تدور أحداثه فى إطار أكشن
يذكر ان آخر أعمال راندا البحيرى مشاركتها فى مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين الذى عرض فى موسم رمضان 2018، بينما آخر تعاون بينها وبين محمد رجب فى فيلم "صابر جوجل" من إخراج محمد حمدى والذى عرض فى عام 2017.
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