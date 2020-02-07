بالفيديو- تسريب مقطع من أغنية نوال الزغبي "القوية"..كن أول من يسمعها!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ متابعيها مقطع قصير سرّبته من أغنيتها الجديدة المرتقبة "​القوية​" قبيل اقتراب عيد الحبّ. ونشرت الزغبي فيديو من كليب الأغنية على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها كاتبة كلمات مطلع الأغنية : "كل جرح وانا بخير تنعاد عليك المواجع ما فيي قلك غير قلبي اللي حبك مش راجع".

وسبق أن شوقت نوال متابعيها بنشر صورة من جلسة تصوير خاصة بأغنيتها "القوية"، ترتدي فيها فستاناً أحمر.

ولفتت نوال الزغبي الأنظار بصورة قديمة لها نشرتها وعلّقت عليها أيضاً من كلمات أغنيتها المنتظرة "القوية" قائلة: "انا دموعي ما بمسحا انا بمسح يللي بكوني".