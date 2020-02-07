سيرين عبد النور برسالة لـ نادين نسيب نجيم في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ التهنئة للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بمناسبة عيد ميلادها، اذ انها كتبت لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كل سنة وانتي بخير وصحة ونجاح عقبال المية"، ولاقت المعايدة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره أن نادين نسيب نجيم تتابع حالياً تصوير مسلسل "عشرين عشرين"، وتؤدي فيه شخصية "النقيب سما"، إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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