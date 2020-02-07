خاص الفن- دينا فؤاد: شخصيتي في "الأخ الكبير" موجودة بكل أسرة مصرية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ​دينا فؤاد​ أنها لم تقلق من تجسيد دور بنت شعبية في مسلسل "​الأخ الكبير​" المعروض حالياً على شاشة cbc ويحقق نجاحاً كبيراً، لافتة الإنتباه الى أن دور "عبير" زوجة البطل محمد رجب في الأحداث لا يمكن رفضه ومتوفر فيه جميع مقومات النجاح خاصة مع الجمهور بسبب صفاتها الموجودة في بنات الأسرة المصرية.

وأشارت دينا لموقع "الفن" أن شخصيتها هي مثال للست المصرية القوية، الأصيلة، المخلصة، التي تقف الى جانب زوجها طوال الوقت وتتعامل مع أهله، موضحة أن العمل قبل انطلاق عرضه كانت هناك بوادر تشير إلى نجاحه منها التيمة التي يحبها الجمهور مثل الظلم الذى يتعرض له البطل خاصة وأنه شهم وبسيط ولديه مواقف مع كل من حوله إضافة إلى قتل أخته الذى كان يرتبط بها كثيراً ويبحث عن القاتل، وهذه الأحداث قريبة من الناس.

الجدير ذكره أن "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.