بالفيديو- سيف نبيل في فيديو مشوّق.. "فوك القمة"!

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان العراقي ​سيف نبيل​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "فوك القمة" من ألبومه الأخير "انتهى الموضوع" . وهي أغنية من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل وتوزيع عمر الصباغ، باللهجة العراقية التي اشتهر بتأديتها سيف.

وصوّ نبيل الأغنية فيديو كليب من إخراج عماد خاتون، تميّز بطابع خاص يظهر فيه بطريقة جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة وكان سيف قد نشر مقطع صغير من الفيديو كليب عبر صفحته الخاصة لتشويق متابعيه قبل إطلاق الكليب على يوتيوب.

وكان قد طرح ​سيف نبيل​ مؤخرا أغنية بعنوان "سلمية" دعماً للثورة في بلده العراق.

من جهة أخرى، سيقوم سيف بجولة حفلات خارجية وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية حيث سيتواجد يومي 22 و29 فبراير في سان دياغو وديترويت تباعاً. وسيكمل جولته في شهر آذار حيث سييحي حفلين آخرين في ديترويت وساكرامينتو في 7، و14 آذار تباعاً.