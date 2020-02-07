هذه الخطوة الأروع في مسيرة أحلام الفنية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشامسي صور من كواليس حفلها في أوبرا دبي، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت أحلام عن سعادتها بإحياء الحفل، مشيرة الى انه الخطوة الأروع في مسيرتها الفنية، كاتبة: "وحصرياً كواليس حفلي في اوبرا دبي شي ما شفتوه وهذا الحفل كانت الخطوة الاروع في مسيرتي الفنية، حيث اني اقمت هذا الحفل بعد ان اسست شركه خاصه فيني لأتوج مسيره حافله في بلادي الامارات اوبرا دبي اردت ان ترى هذه الحفله النور لذا اهديكم اياها بعد قليل دبي".

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