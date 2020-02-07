بالصور- شيرين رضا مثيرة بالأبيض والأسود

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة مثيرة من جلسة تصوير خضعت لها بالأبيض والأسود.

وظهرت شيرين رضا بإطلالة كاجوال، وارتدت فستانا أسود، وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها، وتميّزت باستغنائها عن ارتداء الاكسسوارات.

وتنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد "رأس السنة" الذي يشارك في بطولته إياد نصار، احمد مالك.

يذكر أن شيرين رضا شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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