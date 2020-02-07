سيلينا غوميز تحذر الجيل جديد من هذا الأمر.. مدمّر!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، أنها تتمنى عدم وجود مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة أنها وضعت الكثير من الضغوطات على المشتركين فيها، على الرغم من أن سلينا تحظى بأكثر من 167 مليون متابع.

وأوضحت سيلينا في إحدى مقابلاتها الصحافية، أنها إذا تمكنت من إيجاد وسيلة متوازنة وسعيدة سيكون ذلك رائعًا، لكنها ستكذب إذا قالت إن مواقع التواصل الإجتماعي لا تدمر الجيل الجديد وهويتهم، موضحة أن سبب تسمية ألبومها "rare"، جاء بسبب الضغط الكبير الذي عاشته مؤخرا في حياتها.

وسبق أن قررت غوميز أخذ إستراحة لمدة عامين من مواقع التواصل الإجتماعي في عام 2018 وإعترفت بأنها كانت خائفة من العودة إليها، مؤكدة أن الأمر كان مخيفًا ولم تتمكن من القيام بذلك، وقالت: "ما أفعله الآن هو أنني أتابع فقط عندما أشعر أنني بحاجة لذلك، ولن أستغرق وقتًا لإستكشاف أي شيء آخر".