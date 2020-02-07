ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة ​لطيفة التونسية​ أغنيتها "​أنا عشت عمري​" من ألبومها الغنائي الجديد "أقوى واحدة"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتحقق رواجا كبيرا بين الجمهور، وعلّقت لطيفة على أصداء الأغنية عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "والله ما عارفه انام من فرحتي بردة فعلكم وحبكم للاغاني والنهارده كمان باغنية انا عشت عمري يارب تكونوا دايما سعداء على قد ماتسعدوني".

الجدير ذكره ان لطيفة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "قلاب" عبر "يوتيوب"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تطرح "أنا عشت عمري" وتعلّق على أصدائها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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