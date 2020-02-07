ميرنا وليد - بيروت - في الجزء الثاني من لقائنا معها على هامش تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حدا تاني" في منطقة عالية في ​لبنان​، تحدثت الفنانة ​رويدا عطية​ بصراحة وعفوية عن أمور عديدة أبرزها حديثها للمرة الأولى عن الوعكة الصحية التي تعرض لها ابنها وكيف تخطت هذه الأزمة الصعبة، كاشفة أنها لا تخبئ زوجها إلا أنه لا يحب الظهور الإعلامي.

كما تحدثت رويدا بعفوية عن طريقة إعلانها خبر زواجها وحملها للزميل ​راغب حلاوي​.

وانتقدت رويدا إتهامها بأنها ضد بلدها سوريا، وذلك على إثر إطار تعليقها على قضية الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ومقتل ​الشاب السوري​ في منزلها، وأوضحت رويدا وجهة نظرها، معتبرة أنه لا يمكن لشخص واحد أن يمثل شعباً، وهي ترفض رفضاً قاطعاً المساس بسوريتها وإنتمائها لبلدها.

تتابعون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- رويدا عطية تكشف حصريا تفاصيل مرض ابنها..وماذا قالت عن الشاب السوري في قضية نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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