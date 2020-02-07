خاص بالفيديو- باميلا الكيك تغضب بسبب داليدا خليل وتقاطع مقابلتها مع "الفن"

ميرنا وليد - بيروت - "الصحافة لعبت دورين في إفتتاح فيلم "يوم إيه ويوم لأ"، جزء من الصحافيين لم يحترم نفسه وحاول الإصطياد بالماء العكر يجتزئ من الكلام وآخر إحترم موضوع الفيلم وسأل عنه"، هكذا وصفت ​باميلا الكيك​ الصحافيين في إفتتاحية "يوم إيه يوم لأ" من بطولة ​زياد برجي​ و​هشام حداد​ و​ميا سعيد​. اليوم نعرفكم بالنوع الثالث من الصحافة التي لا تجتزئ ولا تحرّف ولا ترقّع ولا تلمّع الصورة، بل فقط تظهر النجم على حقيقته أمام الكاميرا وردات فعله العدائية مع الصحافيين.



لا نعرف لما كل هذه العدائية التي صدرت من الممثلة باميلا الكيك في مقابلتنا، على الرغم من أننا لم نطرح عليها أي سؤال حول قضيتها مع ملكات الجمال، بل أسئلتنا كانت عن مضمون الفيلم، إلا أنها بدأت بسرد الحكاية المتعلقة بهجومها الأخير على ملكات الجمال اللواتي أصبحن الممثلات، فسألناها إن كانت ندمت على هذا التصريح بعد الضجة حول الموضوع.

القنبلة تفجرت حين حاولنا السؤال عن نجاح ثنائية ​داليدا خليل​ وزياد برجي، إذ انتابتها موجة من الغضب توقفت فيها عن المقابلة وبدأت تتحدث مع من حولها من المعجبين، تنتقد أسئلتنا وتشير إلى أنه "هل يعقل أن يسألوا ميريل ستريب عن جوليا روبرتس".