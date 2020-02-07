ميريام فارس ترد على تقليد شاكيرا لها .. فهل كانت جادّة؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلق جمهور الفنانة ​ميريام فارس​ حملة دعم لها، بعد أن تلقت تعليقات كثيرة تقول إن الاستعراض الذي تقدمه ميريام لا يقارن بإستعراض الفنانة ​شاكيرا​ العالمي، وقررت ميريام الرد على الموضوع بطريقة غير مباشرة من خلال إعادة نشر تغريدات محبيها، ولاسيما فيديو نشره أحد محبيها يقول إن شاكيرا تقلد ميريام.

المفاجأة أن ميريام علقت على الموضوع، وأعادت نشر الفيديو، وكأنها تؤكد على كلامه بطريقة غير مباشرة، وإستدركت الأمر بقولها : "توارد أفكار".

ميريام فارس واحدة من أفضل فنانات الإستعراض بلبنان والعالم العربي، لكنها لا تقارن بما تقدمه شاكيرا، ولا سيّما في استعراض شاكيرا الأخير مع الفنانة جينيفير لوبيز، ومن الأكيد أن شاكيرا لن تبحث على ما تقدمه ميريام لتقليده.

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