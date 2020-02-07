سناء عكرود أثارت الجدل بمشاهدها الحميمة مع محمود حميدة.. وحقيقة إصابتها بـ"مس من الجن"

ميرنا وليد - بيروت - ​سناء عكرود​ من مواليد 18 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1980، في مدينة تارودانت جنوب ​المغرب​، هي ممثلة، كاتبة سيناريو ومخرجة سينمائية.

حظيت بشهرة كبيرة بعد تقديمها لأعمال تاريخية، من عبق الثراث المغربي مع المخرجة فاطمة بوبكدي، وشاركت بعدها في الفيلم المصري "​إحكي يا شهرزاد​"، وأثارت الجدل بعد ظهورها عارية في الفيلم.

إختفت لفترة وعادت في بطولة فيلم ومسلسل "عقبة ليك"، لتتحول بعدها إلى الإخراج في أعمال إجتماعية واقعية، أبرزها "الفصول الخمسة".

قصر قامتها

حصلت سناء عكرود على البكالوريا بمعدل متوسط، قبل أن تقرر التقدم إلى معهد المسرح بالرباط، لكنها تفاجأت أنه قرر التوقف لسنتين من أجل إعادة الهيكلة. فقررت التسجيل في كلية الحقوق في مراكش، ودرست هناك لمدة سنتين وكانت تنجح بمعدل ضعيف.

وبعد أن فتح معهد المسرح أبوابه من جديد، توجهت إليه سناء عكرود بغرض إجتياز الإمتحان، لتصدم بواقع آخر غير ذلك الذي إعتادته بمدينتها تارودانت وبالحي الجامعي. فلقد كانت تقيم في مراكش، فتيات جميلات، طويلات، أنيقات، في كامل الأنوثة، تقدمن بدورهن للإمتحان، فيما عكرود، صاحبة القامة القصيرة، جاءت وهي تضع نظارات وترتدي لباساً عادياً، والجميع كان قبل الإمتحان يتحدث، فيما عكرود ظلت مصدومة لدقائق قبل أن تنبهها إحدى المترشحات للإمتحان بأن وضعها النظارات سيكون سبباً لرفضها، وهكذا نزعت سناء عكرود النظارات وتوجهت نحو اللجنة بخطى متثاقلة، ليتم وضعها ضمن لائحة الإنتظار بعد أن لاحظ بعض أفراد اللجنة أنها "تتصنع" من دون أن تركّز في التمثيل.

أعمالها

قدّمت سناء عكرود العديد من الأفلام، ومنها "سوق النساء"، "الدويبة"، "إحكي يا شهرزاد"، "عبدو عند الموحدين"، "محطة الملائكة"، "أحمد كاسيو"، "عقبة ليك"، "غروب الشمس"، "الطعم"، "بوغابة"، "للأزواج فقط"،" ​رمانة وبرطال​"، "عرس الديب، "الفصول الخمسة"، "صمت الريح"، "هي داري"، "خنيفسة الرماد".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها: "رمانة وبرطالة 1و2"، "عقبة ليك 1 و2"، "سير حتى تجي مومو عينيا"، "شريكتي مشكلتي"، "موعد مع المجهول"، "مومو عينيا".

الجوائز:

جائزة أحسن إنتاج درامي لفيلم "الفصول الخمسة".

جائزة أحسن دور نسائي في مهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني المغربي.

جائزة أحسن دور نسائي لمسلسلي "عقبة ليك" و"رمانة وبرطال".

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مشاهدها الحميمة مع ​محمود حميدة​ في "إحكي يا شهرزاد"

أثارتسناء عكرودجدلاً كبيراً بدورها في فيلم "إحكي يا شهرزاد"، والذي عرض في العام 2009، وقد ظهرت فيه عارية على سرير مع الممثل المصري محمود حميدة، وفي مشهد آخر وهي تتبادل القبل معه.

كشفت عكرود الحقيقة الكاملة وراء ظهورها عارية في المشهد مع محمود حميدة، والذي بسببه تعرّضت للكثير من الإنتقادات، وقالت إنها فخورة بالمشاركة في الفيلم، مبررة بأنها كانت ترتدي قميصاً ينحصر عند الكتفين وسروال "جينز"، بينما كان يرتدي حميدة سروالاً رياضياً.

وأضافت: "أنا سعيدة بهذا العمل، كان تجربة بمعايير إحترافية مختلفة وثقافة مختلفة تلزمني وحدي ولستم مجبرين على أن تحبوها أو تشاهدوها، ما أثارني فعلاً هو الكم الهائل من المشاهدات لهذا الفيلم وحديث الكثيرين عنه، ليس بالنقد المنطقي طبعا".

حقيقة إصابتها بـ"مس من الجن" بعد صراخها في كواليس فيلم "رمانة وبرطال"

حين كانت سناء عكرود تؤدي دور البطولة في فيلم "رمانة وبرطال"، كانت تستيقظ في ساعة مبكرة من الصباح، من أجل أداء مشاهد داخل غار، وعند تكرار المشاهد وإعادة عدد منها كانت تُصاب بالتعب الشديد، وفي أحيان كثيرة كانت تغضب على طاقم التصوير، حتى إن عدداً منهم لا زال يتذكر كيف أنها بدأت تصرخ يومها بصوت عالٍ من دون توقف، حتى إعتقدوا أنها أصيبت بـ"مس من الجن"، قبل أن يتعودوا على عصبيتها ويتفهمونها، جراء الضغط الشديد الذي تتعرض له، خصوصاً أنها كانت مضطرة لأن تحفظ صفحات عديدة من السيناريو.

زواج وطلاق

تزوّجتسناء عكرودمن الممثل المغربي ​محمد مروازي​ في العام 2009، ورزقا في العام 2011 بإبنة أطلقا عليها إسم "زينة"، لكن في العام 2019 أعلنت عكرود إنفصالها عن مروازي، وكتبت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "منذ أشهر اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة، وشراكة إنسانية، وعملية حقيقية، أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة".

وأضافت سناء عكرود: "سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل. ولم أكن لأجد أفضل منه، أبا لأولادنا، زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث".

وتابعت: "إنهاء رابط الزواج، جاء بعد تفكير هادئ، وعميق، سنواصل المشوار العائلي معا، سنكون الرفيق، والسند لبعضنا البعض، ولأبنائنا الحصن الحصين. فالعائلة تبقى للأبد".