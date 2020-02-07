غياب شيرين رضا وإياد نصار عن العرض الخاص لفيلم "رأس السنة" وهذا ما كشفه بسمة ومحمد حفظي للفن

ميرنا وليد - بيروت - أقيم أمس الثلاثاء، في سينما الزمالك العرض الخاص لفيلم " ​رأس السنة​ " بحضور صُنّاعه وعدد من النجوم، وذلك قبل إنطلاقه رسميًا بدور العرض السينمائية غداً، وكان أول الحاضرين للعرض مؤلف الفيلم ​محمد حفظي​.

وحرص عدد من النجوم على التواجد ومساندة أبطال الفيلم منهم تامر فرج وزوجته، والناقد أحمد شوقي، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي، وأمينة خليل، وطارق العريان، ومعز مسعود.

الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة، داخل قرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للإحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب في الأحداث، والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا.

"رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، وتشارك في بطولته مجموعة من الممثلين، ​شيرين رضا​ و​إياد نصار​ ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وأحمد مالك وهدى المفتي، جيهان خليل في حين يحل الفنان شريف منير ضيف شرف.

وكان لموقع "الفن" لقاء مع عدد من الفنانين الحاضرين للتحدث عن كواليس العمل والصعوبات التي واجهتهم، وكيف يرون المنافسة في موسم منتصف العام، كما كشفوا لنا عن أسباب تأجيل عرض الفيلم أكثر من مرة.

بسمة

عبرت الممثلة بسمة عن سعادتها بطرح العمل في دور العرض، مشيرة إلى أنها متحمسة جداً، لرؤية رد فعل الجمهور على العمل الذي تأجل طرحه كثيراً، متمنية أن ينال إعجابهم، خاصة أن فريق العمل بذل مجهوداً كبيراً به، بحسب ما قالت.

وقالت إنها لا تعرف سر تأخر حصول تصريح الرقابة على العمل، مؤكدة أن ما يهمها في النهاية هو صدور الفيلم.

وعن المنافسة في موسم منتصف العام، قالت إن العمل سيحظى بإقبال جماهيري، لتميزه، وأشارت أنها كانت تتمنى أن يعرض في مناسبة رأس السنة لأن أحداثه تدور في هذه الليلة.



وأوضحت "بسمة" أن الأحداث المتواجدة في العمل بعضها موجود في الواقع، وأكدت أنه حتى إذا لم تكن موجودة في المجتمع، فمن حق الفن أن يتناول شخصيات من الخيال.

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محمد حفظي

المنتج محمد حفظي سعيد لعودته إلى الكتابة مرة أخرى بعد غياب دام طويلاً عن التأليف، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وقال إن فكرة الفيلم، جاءته من مواقف مر بها في حياته، وأكد أن هدفه هو رصد حالة إجتماعية بعينها.

ولم يتخوف محمد حفظي من أن أحداث الفيلم تدور في يوم واحد، لافتاً إلى أن هذا النوع قد قُدم في السينما كثيراً، وقال إنه يحب هذه النوعية من الأفلام.

وأكد حفظي أنه لم يكن هناك أية مشاكل مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن العمل لم يحذف منه أية مشاهد في الرقابة، وأنه وفريق العمل من قاموا بحذف بعض المشاهد في المونتاج.

من كواليس العرض

- أمينة خليل رفضت التسجيل مع الإعلام، وكذلك طارق العريان.

- غياب لعدد كبير من أبطال الفيلم، بينهم شيرين رضا وإياد نصار ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وأحمد مالك وهدى المفتي، جيهان خليل وضيف الشرف شريف منير.