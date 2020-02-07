تراند اليوم : اليوم – عزاء والدة هبة السيسى فى الحامدية الشاذلية

أعلنت الفنانة هبة السيسي، موعد عزاء والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، موضحة أنه يقام الجمعة ، الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ان شاء الله عزاء والدتى الحبيبة غدا الجمعة .. الحامدية الشاذلية المهندسين عقب صلاة المغرب”.

وكانت قد توفيت والدة الفنانة هبة السيسى عقب فترة من معاناتها مع المرض وأعلنت هبة السيسي في وقت سابق عبر حسابها على موقع فيس بوك دخول والدتها في غيبوبة وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها، قبل وفاتها.

جدير بالذكر أن الفنانة هبة السيسى قد عرفها الجمهور من خلال مشاركتها فى فيلم “كتكوت” للنجم محمد سعد، والتي تدور أحداثه حول كتكوت الذى تجبره عمته على تقديم نفسه للقتل ليفدى عائلته، لكنه يهرب وتخطفه جهة أمنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين يوسف خورى الإرهابى الدولى، وبأسرع وقت يجهزه فريق العمل ليصبح يوسف خورى فى الشكل والتصرفات ويحل محله فى العملية الإرهابية ويوقفها، ولكنه يفشل، لذا يهرب بالقنبلة ويخبئها فى وسط المواسير بالنيل لتنفجر، ولكنه ينجو من الانفجار ويعود إلى الشاطئ.