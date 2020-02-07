تراند اليوم : ابنة طلعت زكريا تخطف الانظار بنطلون ممزق – إتفرج

نشرت الفنانة إيمى ، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة إيمى طلعت زكريا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية بنطلونا ممزقا من الركبة جينز فاتح، وتيشيرت باللون البينك، ونسقت مع هذه الإطلالة من الناحية الجمالية المكياج الصاخب الذي أبرز ملامحها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت إيمى طلعت زكريا على الصورة قائلة: “من وقت للتاني إنت محتاج تفلتر علاقاتك؛ تغربل الناس بجد؛ اللّي بيمثل كفاية عليه لحد كده قام بالدور باحتراف؛ واللّي بينافق يروح لحاله؛ واللي بيصاحبك عشان مصلحته يفارق؛ محتاج تتخلّص من الهوامش اللّى مالهاش لازمة في حياتك”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعهيا معلقين على الصورة: “خسيتى”.