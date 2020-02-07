القاهرة – لايف ستايل
شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت شيرين رضا بإطلالة كاجوال، وارتدت فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، كما أنها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.
وتنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد رأس السنة الذي يشارك في بطولته إياد نصار، احمد مالك.
يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
قد يهمك أيضا:
شيرين رضا تنشر فيديو لوالدها وهو يرقص مع فرقته
رضا تعترف بحبها لزوجها السابق عمرو دياب
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تتألق في أحدث جلسة تصوير بـ الأبيض والأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.