شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ينعى لينين الرملى: تشرفت بالعمل مع الأستاذ الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان مصطفى شعبان، الكاتب الكبير والسيناريست، لينين الرملى، والذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين فى تاريخ الفن المصرى، حيث قدما معا بعض الأعمال الفنية فى المسرح والسينما.

وكتب الفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته بموقع فيس بوك:" ‏رحل عنًا الرائع و اتشرفت بالعمل مع الأستاذ‫ لينين الرملي في "النعامة و الطاووس" مسرحيه بالعربي الفصيح " مسرحيه تحب تشوف ماساه بالطبع لا"..اللهم ارحمه و تقبله و أكرمه اللهم أمين".



صفحة الفنان مصطفى شعبان

ويقام عزاء الكاتب الكبير لينين الرملى بمسجد عمر مكرم الاثنين المقبل، بعد أن ودع عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين فى تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحى وقدما للمسرح المصرى روائع الأعمال.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية، واضافت ان أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنية ان يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم اسرته و زوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

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الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التى مازالت حاضرة فى ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة فى المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.