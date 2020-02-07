شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن لينين الرملى: كان ضلعا هاما فى مسرحى وسأكرمه فى 50 سنة مسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة وحزن عميق استقبل به الفنان محمد صبحي خبر وفاة الكاتب الكبير لينين الرملى قائلا لليوم السابع في تصريحات خاصة : لينين الرملي هو ضلع مهم في مسرحي وزميل دراسة وصديق عمري وحزني كبير جدا على فراقه.

وأضاف محمد صبحي : لينين الرملي باق بأعماله وبفنه وفكره وعزائي لأسرته وكل محبيه فهو شريك نجاح وأحد أهم كتاب المسرح الذين تعاملت معهم وكونا سويا ثنائي ناجح جدا شهد له الجميع ولكني أؤكد أنه موجود بأعماله في المسرح وفي السينما والدراما التليفزيونية .

وأكد صبحى على أنه كان يتمنى أن يكون تكريمه الذي أعلن عنه في حياته ولكن القدر يجعله في رحيله، حيث إنني سأكرمه في احتفالية 50 سنة مسرح التي بصدد الإعداد لها، وهو كان على رأس قائمة المكرمين لقيمته وقامته الكبيرة في عالم المسرح وفي مسرحي وفرقتي .

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يذكر أن الكاتب الكبير لينين الرملي رحل بعد صراع طويل مع المرض وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع دخل علي أثرها العناية المركزة بإحدي مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر ثم رحل ظهر اليوم داخل المستشفى .

الكاتب الكبير لينين الرملي هو أحد كتاب المسرح المهمين في فترة الثمانينات والتسعينيات، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال وهو من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله حتى الآن الـ60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي..