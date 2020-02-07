شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء الكاتب الكبير لينين الرملى الاثنين المقبل بـ"عمر مكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب المسرحى الكبير لينين الرملى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية، واضافت ان أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنية ان يتغمد الله روحه برحمته الواسعه ويلهم اسرته و زوجته الكاتبة والمخرجه فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

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الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التى مازالت حاضرة فى ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة فى المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.