شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى ناعية لينين الرملى: امتازت أعماله بالتعبير عن المواطن العربى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة هند صبرى، الكاتب الكبير والسيناريست، لينين الرملى، والذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت هند صورته، ورثته ببعض الكلمات.

وقالت هند صبرى عن لينين الرملى، "رحل اليوم واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص كتب للسينما والتليفزيون ايضا وامتازت أعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربى والمصري وداعا الكاتب الكبير لينين الرملى".



هند صبرى تنعى لينين الرملى على انستجرام

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وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد نعت الراحل، وقالت إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية، واضافت ان أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنيه ان يتغمد الله روحه برحمته الواسعه ويلهم اسرته و زوجته الكاتبة والمخرجه فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

الكاتب الكبير من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.