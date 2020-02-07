شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعود لتصوير "ونحب تانى ليه" بعد تعافيها من الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أمس الخميس النجمة ياسمين عبد العزيز إلى تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، بعد تعافيها من نزلة برد شديدة قد تعرضت لها الأيام الماضية منعتها من التصوير وأجبرتها على الراحة عدة أيام، حيث كانت تصور أعلى إحدى المراكب النيلية بملابس خفيفة.

وفى سياق متصل، يعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 12 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والأنتهاء من التصوير .

Advertisements

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.