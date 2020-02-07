يارا تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال.. ماذا عن صوره المسربة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 05:54 مساءً - انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار التي أشارت إلى زواج الفنانة اللبنانية يارا مدنيا من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الصحافية اللبنانية هنادي عيسى قد كشفت عن هذا الأمر من خلال تغريدة عبر تويتر جاء فيها: “معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتم هذا الأسبوع في أميركا، وسيكون زواجا مدنيا بعيدا من الإعلام”.

هذه التغريدة أثارت جدلا واسعا بين المتابعين ووسائل الإعلام الذين سارعوا إلى نشرها.

إلا أن البعض لفت إلى هذا الخبر غير منطقي نظراً لارتباط الفنانة يارا بإحياء حفل غنائي قريباً في كازينو لبنان في 15 شباط\فبراير الحالي مع الفنان آدم بمناسبة عيد الحب.

الأمر الذي دفع بـ يارا إلى الخروج عن صمتها والرد على كل تلك الأخبرا، وقالت لـ سيدتي نت” أن هذا الخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.

اسم يارا ارتبط مؤخرا باسم رجل الأعمال فيليب زيادة، بعد أن قامت يارا بنشر صور لها ظهر فيها الأخير معها، علماً أن زيادة هو مطلّق، وكان قد طُرح إسمه لوزارة الطاقة في مرحلة تأليف حكومة حسان دياب.