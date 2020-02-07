إيرادات The Gentlemen تصل إلى 49 مليون دولار أمريكى خلال أسبوعين

الجمعة 7 فبراير 2020

The Gentlemen

وانقسمت الإيردات بين 21 مليون دولار و 536 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 28 مليون دولا رأمريكى في دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

وكانفيلم The Gentlemen، حقق إيرادات وصلت إلى حوالى 11 مليون دولار في الافتتاحية، يوم 24 يناير الماضى، ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم إلى 18 مليون دولار أمريكى، والذى استطاع الفيلم أن يحققها في خلال أول أسبوع من طرحه.

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

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الفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.

وبدأ ماكونهى حياته الفنية في سن صغيرة، تخرج ماكونهى من جامعة تكساس في عام 1993، وله الكثير من الأعمال الهامة منهم Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد.

واستهل ماكونهى مشواره الفني فى عام 1991، وشارك في 70 عمل فنى، وتنوعت بين الأعمال السينمائية والدرامية، ويعد عام 2013 من أفضل الأعوام على ماكونهى حيث حقق نجاحا كبيرا لأداءه دور راعي بقر يدعي رون وودروف مصاب بالإيدز في فيلم Dallas Buyers Club، وهو الأمر الذي جعله يفوز بكل من جائزة الأوسكار وجولدن جلوب لأفضل ممثل بالإضافة إلى عدة ترشيحات وجوائز أخرى.

وخلال مشواره الفني رشح ماكونهى للعديد من الجوائز المختلفة التي حصل منها على الكثير، وتزوج ماكونهى من عارضة الأزياء البرازيلية كاميلا ألفيز منذ عام 2012، ولديه منها 3 أبناء.

وانضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالإذاعة والتليفزيون بالكلية، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي، مع سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.